Dabendorf

Mehrere Zeugen informierten am Mittwochabend die Polizei über einen Unfall am Bahnübergang in Dabendorf. In dem Zossener Ortsteil sei ein Kleintransporter mit Anhänger über den Bahnübergang gefahren, als sich dort bereits die Schranken schlossen, hieß es. Aus noch ungeklärter Ursache hatte der Fahrer dann offenbar versucht, zurückzusetzen und dabei die mittlerweile geschlossene Halbschranke beschädigt. Der Bahnübergang wurde vorübergehend gesperrt, bis die Reparatur erfolgt war. Auf etwa 1.000 Euro wird der entstandene Sachschaden geschätzt. Gegen den 27-jährigen Fahrer des Transporters wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von MAZonline