Großbeeren

Ein Mini-Fahrer (18) kam am Samstagmorgen auf der B 101 in Höhe Großbeeren nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Dann verließ er den Unfallort. Beamte machten ihn ausfindig: Er gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Den Führerschein war er los. Der Schaden beträgt auf rund 3.000 Euro.

Von MAZonline