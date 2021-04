Heidesee

Am Nachmittag des Karfreitags missachtete ein 84-jähriger Autofahrer in Heidesee am Ortsausgang Bindow die Vorfahrt und kollidierte mit einem fünfjährigem Kind auf dem Fahrrad. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Von MAZonline