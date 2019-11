Hennigsdorf

Ein 37-jähriger Fahrer eines Pkw BMW befuhr Dienstagnacht (5. November) gegen 1.25 Uhr die Ruppiner Straße aus Fahrtrichtung Hennigsdorf in Fahrtrichtung Berlin. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr verlor dieser aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Rutschen und kam in weiterer Folge nach links von der Fahrbahn ab, sodass dieser über den Bordstein und über die Bebauung des Kreisverkehres fuhr. Durch den Aufprall wurden sowohl das Fahrzeug als auch der Bordstein des Kreisverkehres beschädigt. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von ca. 2050 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline