Jüterbog

Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer kam am frühen Dienstagmorgen auf der B 115 in Richtung Markendorf von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und wurde dabei schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,04 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Von MAZonline