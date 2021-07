Schönefeld

Die Blaulichtfahrt eines Notarztwagens in der Hans-Grade-Allee in Schönefeld wurde am Dienstag abrupt unterbrochen. Nahe der Rudower Chaussee war das Fahrzeug von einem Lkw beim Spurwechsel gerammt worden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro. Da der Verursacher nach der Kollision geflüchtet war, läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

Von MAZonline