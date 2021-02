Trebbin

Ein Nissan-Fahrer (47) verlor am Dienstagmorgen auf der winterglatten B 101 die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Der Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline