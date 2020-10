Teltower Vorstadt

Gleich drei Autos und ein Kleinkraftrad waren am Dienstagnachmittag in einen Unfall am Brauhausberg verwickelt. Anlass war das Bremsmanöver eine 50-jährigen Audifahrers. Er hatte mit seinem Q8 verkehrsbedingt anhalten müssen. Ein 16-Jähriger, der mit seinem Yamaha-Leichtkraftrad hinter ihm fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, rutschte gegen das Heck und stürzte nach links auf die zweite Spur vor einen Renault Megane. Der musste deshalb bremsen, so dass ein hinter ihm fahrender Kleintransporter auffuhr. Die Beifahrerin in dem Renault und der Yamaha-Fahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Von MAZonline