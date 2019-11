Staffelde

Wie die Polizeiinspektion Oberhavel mitteilte, ereignete sich am Sonnabend (1. November) ein Unfall während der Schleppjagd in Staffelde. Dabei befanden sich vier Personen in einem Fahrzeug, welches zur medialen Begleitung der Veranstaltung genutzt wurde. Die Personen befanden sich nicht angeschnallt auf der Rückbank des Fahrzeuges, als der Fahrer einen Wassergraben auf dem matschigen Feld übersah und diesen ruckartig durchfuhr. Dabei erlitten vier Personen ein Schleudertrauma. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Von MAZOnline