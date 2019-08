Hennigsdorf

An der Kreuzung Parkstraße/Ecke Fontanestraße in Hennigsdorf kam es am Donnerstag, 15. August, gegen 21 Uhr zu einem Unfall, bei dem sich offenbar ein Radfahrer verletzte.

Ein 87-jähriger Oberhaveler hatte die Kreuzung mit einem Pkw Ford überquert und dabei den dunkel gekleideten Radfahrer, der ohne eingeschaltetes Licht unterwegs war, offenbar übersehen. Der Mann stürzte und hielt sich die Rippen. Vor Eintreffen des hinzugerufenen Rettungswagens und der Polizei verließ der unbekannte Radfahrer jedoch den Unfallort. Am Pkw entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline