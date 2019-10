Velten

In der Amalienstraße in Velten hat eine Zeugin am Dienstag (8. Oktober) kurz vor 18 Uhr beobachtet, wie ein weißer Lieferwagen an einem parkenden silbernen Peugot den linken Spiegel abgefahren hat. Der Lieferwagen setzte seine Fahrt unmittelbar fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeugin konnte der Polizei die Kennzeichen beider Fahrzeuge mitteilen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeug und dem verantwortlichen Fahrer aufgenommen.

Von MAZonline