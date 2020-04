Werder

Aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 52-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag in Werder auf dem Parkplatz des Supermarktes Auf dem Strengfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und mehrer Unfälle verursacht. Der Mann streifte mit seinem Mercedes zunächst einen Unterstand für Einkaufswagen, fuhr sodann gegen einen abgeparkten Renault, der zur Seite geschoben wurde und kam schließlich an einem Pkw Mitsubishi zum Stehen. Der Mann musste von Rettungskräften behandelt werden.

Von MAZonline