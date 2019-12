Liebenwalde

Ein am 1. Dezember im Bischofswerder Weg in Liebenwalde verunfallter Pkw ist Sonntagnacht (8. Dezember) an der alten Unfallstelle in Brand geraten. Die Feuerwehr musste gegen 3.40 Uhr zum Einsatz ausrücken und das brennende Fahrzeug löschen, welches noch nicht durch den Eigentümer geborgen wurde. Wie Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord mitteilte, wurde auch der Baum, gegen den das Fahrzeug Anfang Dezember gefahren war, durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Von MAZonline