Dannenwalde

Ein Unfall auf der B 96 in Dannenwalde ist der Polizei am Dienstagabend gemeldet worden. Wie ein Zeuge berichtete, sei ein Pkw Volvo gegen 17.50 Uhr ins Schleudern geraten, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend seien dem Fahrzeug vier Personen entstiegen, die Bierflaschen in der Hand hatten. Die Männer hätten versucht, den Wagen wieder flott zu bekommen, was ihnen aber offensichtlich nicht gelang.

Die Polizei konnten nach ihrem Eintreffen am Unfallort den Fahrer des Wagens ermitteln. Da der 41-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Wie es hieß, sei niemand bei dem Unfall verletzt worden.

Von MAZonline