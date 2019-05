Schwante

Ein 50-jähriger Oranienburger kam am Mittwochmittag mit seinem VW in Schwante von der Fahrbahn ab. Der Mann gab zunächst an, sich durch im Fahrzeug krabbelndes Ungeziefer erschreckt zu haben.

Der Wagen kollidierte mit einer Bushaltestelle in der Dorfstraße, und der Fahrer verletzte sich, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand etwa 9000 Euro Sachschaden.

Von MAzonline