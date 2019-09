Hennigsdorf

Ein silberfarbener VW Golf ist in der Zeit vom 21. bis 23. September in Hennigsdorf gestohlen worden. Der Wagen hatte zuvor in der Wolfgang Küntscher-Straße gestanden. Bemerkt worden war der Diebstahl am Montagmorgen.

Nach Auskunft der Polizei sei der Pkw nicht mehr zugelassen gewesen, besaß also auch keine Kennzeichen. Der Wert des Autos wird mit rund 500 Euro angegeben. Nach dem Golf wird gefahndet.

Von MAZonline