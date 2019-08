Sommerfeld

Bei der Polizei in Oberhavel ist eine Strafanzeige eingegangen. Eine junge Frau berichtete, sie sei am 22. Juli zwischen 12 und 13 Uhr auf der Sommerfelder Seite des Beetzer See, von einem Mann vergewaltigt worden. Die Anzeige sei am Tag danach getätigt worden. Die Polizei-Pressestelle in Neuruppin bestätigte damit am Mittwoch einen entsprechenden Eintrag in einer Beetzer Facebook-Gruppe.

Näheres könne zum Fall noch nicht gesagt werden, hieß es weiter. Man nehme die Anzeige ernst, es werde nach allen Seiten ermittelt. Dennoch stehe hinter allem noch ein Fragezeichen. Demnächst solle ein Phantombild erstellt werden, was jedoch noch Zeit in Anspruch nehmen werde, so eine Polizeisprecherin. Die Kripo hat die Ermittlungen aber bereits aufgenommen.

Von MAZonline