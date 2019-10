Oranienburg

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad ereignete sich am Montagabend (17. Oktober) gegen 19 Uhr an der Lehnitzstraße Ecke Lindenstraße in Oranienburg. Der Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Lehnitzstraße in Richtung Lehnitz und wollte auf Höhe der Lindestraße nach rechts in diese einbiegen. Dabei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Kradfahrer verletzt wurde.

Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen übernahm die Erstversorgung des Verletzten. Er wurde anschließend in das Krankenhaus Oranienburg gebracht. Angehörige des Kradfahrers waren vor Ort und kümmerten sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugs. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Lehnitzstraße war für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa 15 Minuten voll gesperrt. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe.

Von MAZonline