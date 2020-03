Berlin

Die seit Montag vermisste Frau aus Berlin-Adlershof ist tot. Der Lebensgefährte der 34-Jährigen habe gestanden, sie nach einem Streit getötet und an der Wagner-Régeny-Straße vergraben zu haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Beamten fanden dort am Freitagnachmittag die Leiche und brachten sie zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin.

Lebensgefährte festgenommen

Der 36-Jährige wurde festgenommen. Er sollte am Samstag einem Richter für einen Haftbefehl wegen Mordes vorgeführt werden. Weitere Hintergründe zu dem Fall nannte die Polizei zunächst nicht.

Lesen Sie auch:

Von RND