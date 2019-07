Oranienburg

Aufmerksame Bürger meldeten der Polizei am Montagmorgen (15. Juli) gegen 8 Uhr in der André-Pican-Straße, Ecke Bernauer Straße in Oranienburg einen offenbar verwirrten älteren Mann, der unkontrolliert über die Straße laufe und wirr rede.

Vor Ort stellten die Polizeibeamten dann fest, dass es sich bei dem Mann um einen 72-Jährigen aus einer Pflegeeinrichtung in Berlin handle, der dort bereits als vermisst gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Die über das Auffinden verständigte Einrichtung schickte ein Taxi zur Abholung des Mannes, um diesen zurück nach Berlin zu bringen.

Bis zum Eintreffen des Taxis brachten die Beamten den 72-Jährigen zur Polizeiwache nach Oranienburg. Wie und warum der Senior aus Berlin nach Oranienburg kam, ist laut Polizei noch unbekannt.

Von MAZonline