Krewelin

Einen Großeinsatz löste ungewollt in den Sonntagabendstunden ein Angler an einem Wehr zwischen Höpen und Krewelin ( Zehdenick) aus. Ein besorgter Radfahrer war auf die zurückgelassenen, persönlichen Gegenstände des Mannes aufmerksam geworden und hatte die Polizei darüber informiert, dass er mehrere Angeln sowie einen Rucksack, der schon seit dem Vortag an dem Ort liegen solle, gefunden habe.

Bei der Durchsuchung des Rucksacks fanden die Beamten einen Anglerausweis. Da laut Polizei eine Hilflosigkeit des Anglers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Suchmaßnahmen nach dem Mann eingeleitet. So wurde das Gewässer an Land und aus der Luft mittels eines Polizeihubschraubers abgesucht.

Gleichzeitig wurde durch die Berliner Polizei die Anschrift des Anglers geprüft. Dort konnte der Mann dann wohlbehalten angetroffen werden. Der 73-Jährige erklärte den Beamten, am Vortag vor einem Gewitter geflüchtet zu sein. Daher habe er seine Sachen an besagtem Wehr zurückgelassen.

Von MAZonline