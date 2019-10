Löwenberg

In der Nacht zum Dienstag (15. Oktober) versuchten bisher unbekannte Personen gegen 2.20 Uhr in die Tankstelle an der Berliner Straße in Löwenberg einzubrechen. Ein Anwohner wurde durch die ausgelöste Alarmanlage der Tankstelle aufmerksam und informierte die Polizei. Außerdem beobachtete der Zeuge mindestens drei Männer, die in einem dunklen BMW X5 vom Gelände der Tankstelle flüchtete. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass die Einbrecher versucht hatten die Eingangstür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 1000 Euro.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat am 15. Oktober gegen 2.20 Uhr etwas ungewöhnliches im Bereich Löwenberg, Berliner Straße bemerkt und kann Hinweise zu den Tätern oder dem BMW X5 machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oranienburg unter Telefon 03301- 8510 entgegen.

Von MAZonline