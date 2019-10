Oranienburg

Ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignete sich am Dienstagabend (15. Oktober) gegen 19.50 Uhr im Oranienburger Petscheltweg. Die Bewohnerin vernahm Geräusche vor dem Haus, schaute nach und schaltete zu diesem Zwecke auch das Licht ein. Sie konnte allerdings nichts feststellen.

Erst am Donenrstag (17. Oktober) fielen ihr Hebelspuren an den Fenstern des Einfamilienhauses auf, woraufhin die Bewohnerin Anzeige bei der Polizei erstattete. Die Kriminaltechniker konnten DNA- und Werkzeugspuren an den Fenstern sichern. Ins Haus gelangten die bisher unbekannten Täter nicht. An den Fenstern entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Von MAZonline