Kremmen

Als die Hauseigentümer eines Einfamilienhauses in der Kremmener Mühlenstraße am Montagabend gegen 19.50 Uhr nach Hause kamen mussten sie feststellen, dass unbekannte Personen offenbar versucht hatten, in ihr Haus einzubrechen. An der Eingangstür sowie am Schlafzimmerfenster konnten sie Hebelspuren feststellen. Die Täter hatten, um an das in zwei Metern Höhe befindliche Fenster zu gelangen, eine im Garten stehende Bank davor geschoben. Auch wurde eine Außenbeleuchtung beschädigt. Laut Aussagen der Geschädigten vernahmen sie beim Eintreffen auf ihrem Grundstück ein dumpfes Geräusch, so dass zu vermuten ist, dass die Täter gerade gestört wurden und flüchten konnten. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Von MAZonline