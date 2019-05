Schwante

Vier Einbrecher haben am Dienstagabend in Schwante vor einer aufmerksamen Anwohnerin Reißaus genommen. Die Frau hatte gegen 18.30 Uhr zwei unbekannte Männer auf ihrem Nachbargrundstück im Gartenweg bemerkt. Diese machten sich augenscheinlich an der Jalousie der Terrassentür zu schaffen. Als die Unbekannten bemerkten, dass sie beobachtet werden, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Fast zur gleichen Zeit fuhr plötzlich ein Pkw Mercedes an der Frau vorbei. Als die beiden Personen in dem Fahrzeug die Frau sahen, seien sie, wie es hieß, mit quietschenden Reifen davongebraust.

Komplizen warteten offensichtlich im Auto

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Männern im Auto um Komplizen der beiden Einbrecher gehandelt hat. Beim Eintreffen der Beamten konnten keine fremden Personen mehr festgestellt werden. Nach Aussage der Zeugin, seien die beiden Männer, die sich auf dem Nachbargrundstück aufgehalten haben etwa 18 Jahre alt und hager gewesen. Einer der beiden trug offensichtlich einen dunklen Trainingsanzug.

Der Schaden an der Jalousie der Terrassentür wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Dir Kripo ermittelt.

