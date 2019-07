Oranienburg

Vier Personen wurden bei einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße in Oranienburg am Dienstagnachmittag verletzt. Ein Pkw hatte auf Höhe einer Tankstelle verkehrsbedingt gehalten, was ein ihm nachfolgender 34-jähriger VW-Fahrer aus Oberhavel nicht bemerkt hatte, so dass es zu einem Auffahrunfall kam.

Dabei verletzten sich in beiden Fahrzeugen jeweils zwei Mitfahrer, die mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Pkw VW musste nach der Kollision geborgen und abgeschleppt werden. Insgesamt entstand durch den Zusammenstoß nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Von MAZonline