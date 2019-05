Oberkrämer

Eine 76-jährige Autofahrerin wurde bei einem Unfall auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Oberkrämer und Kreuz Oranienburg am Dienstagnachmittag verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme, Bergung und Räumung der Unfallstelle, die sich im dort auf der A10 befindlichen Baustellenbereich befanden, sorgten für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Unfallwagen kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Quelle: Feuerwehr Vehlefanz

Gegen 15.05 Uhr war die Seniorin nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf der A10 in Fahrtrichtung Prenzlau allein in ihrem Fahrzeug unterwegs gewesen, als sie mit ihrem Pkw aus noch unklärter Ursache mit der Leitplanke kollidierte und anschließend auf beiden Fahrstreifen der Fahrbahn stehen blieb. Die 76-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt, war jedoch ansprechbar. Ein durch die Rettungskräfte angeforderter Rettungshubschrauber landete um 15.45 Uhr am Unfallort, um die Frau in ein Krankenhaus zu bringen.

Zwischenzeitliche Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr waren ebenfalls zur Unfallstelle gerufen worden und fuhren den Unfallort von beiden Seiten aus an. Die Richtungsfahrbahn nach Prenzlau musste aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt werden. Es entwickelte sich ein Rückstau, der zeitweise bis zum Dreieck Havelland zurückreichte. Auch die Gegenfahrbahn in Richtung Hamburg musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Da der Unfallwagen nicht mehr fahrbereit war, wurde ein Abschleppunternehmen angefordert, welches den Pkw barg. Aufräumarbeiten und Sperrungen dauerten an, letzte freie Ausfahrt war laut Polizei zwischenzeitlich das Dreieck Havelland. Gegen 16.30 Uhr begann die Polizei, den Verkehr teilweise auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeizuleiten. Die Kriminalpolizei wird zudem nun die Unfallursache der Kollision ermitteln.

Von MAZonline