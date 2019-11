Oranienburg

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Dienstagmorgen in der Oranienburger André-Pican-Straße, Ecke Heidelberger Straße. Gegen 9.50 Uhr waren dort nach ersten Erkenntnissen der Polizei vermutlich aufgrund eines Vorfahrtfehlers zwei Pkw sowie ein Lkw in eine Kollision verwickelt, bei der zwei Personen verletzt wurden und beträchtlicher Sachschaden an den Fahrzeugen entstand.

Ein Notarzt, zwei Rettungswagen sowie Rettungskräfte der Feuerwehr waren vor Ort zur Versorgung der Verletzten sowie zur Bergung und Räumung des Unfallortes im Einsatz. Dafür wurde um 10.03 Uhr eine Vollsperrung des Kreuzungsbereiches André-Pican-Straße/ Heidelberger Straße eingerichtet. Diese wurde gegen 11 Uhr wieder aufgehoben. Die beiden am Unfall beteiligten Pkw der Marke Peugeot und Renault, beide in Oberhavel gemeldet, wurden vorerst im Bereich der André-Pican-Straße abgestellt und warten dort auf ihren Abtransport.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline