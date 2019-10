Bergfelde

Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin mitteilte, wurde in der Nacht zu Mittwoch (30. Oktober) ein schwarzer Volvo XC90 in Bergfelde gestohlen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen B-AE 274 war in der Mühlenbecker Straße geparkt.

Der Besitzer des Fahrzeuges bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen und verständigte die Polizei. Die Beamten leiteten eine Fahndung nach dem Fahrzeug und den Kennzeichen ein. Der entstandene Sachschaden wird mit 50.000 Euro beziffert.

Von MAZonline