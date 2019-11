B 96 in Oberhavel: Warum passieren hier so viele tödliche Unfälle?

Oberhavel

Grau und tief hängen die Wolken an diesem Tag über der Bundesstraße 96. Während auf der Fahrt Richtung Norden rechter Hand das Logistikzentrum im Süden Oranienburgs an den Autofahrern vorbeizieht, lässt sich wenig später linker Hand das Drama nur erahnen, welches sich hier vor vier Wochen abgespielt hat.

Ein mit fünf jungen Leuten besetzter Pkw Mercedes war dort am Abend des 1. Novembers kurz nach 22.30 Uhr im Kurvenbereich von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der 22-jährige Fahrer des Wagens überlebte den Unfall nicht. Die Ermittlungen der Polizei zu Unfallhergang und Ursache, in die auch ein Gutachter involviert ist, laufen nach wie vor, neue Erkenntnisse gibt es laut Polizei noch nicht.

Vier Wochen nach dem tödlichen Unfall nahe Germendorf erinnern Blumen und Kerzen (rechts) auf dem Feld neben der B96 an den dort tödlich verunglückten 22-Jährigen. Quelle: Privat

Er war das bislang letzte Todesopfer, welches die Polizei entlang der Straßenverlaufes B 96 im Landkreis Oberhavel in diesem Jahr verzeichnete. Über rund 70 Kilometer schneidet sich die Bundesstraße quer durch den Landkreis, führt an der Kreisstadt Oranienburg vorbei durch das Löwenberger Land, das Amt Gransee bis zur Wasserstadt Fürstenberg und weiter an die Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern.

„Die Verkehrsbelastung auf diesem Streckenabschnitt durch Pkw und auch Lkw ist sehr hoch“, weiß Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Ursächlich, da die B 96 eine wichtige Verbindung in den Norden mit Blick auf Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Ostsee, Richtung Süden nach Berlin sei.

Streckenweise keine Schutzplanken

Neben dem hohen Verkehrsaufkommen erhöhen die Gegebenheiten der zweispurigen Strecke – mit wenigen Ausnahmen innerorts steht den Verkehrsteilnehmern nur jeweils eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung – die Unfallgefahr.

„Streckenweise gibt es keine Schutzplanken“, weist Ariane Feierbach auf weitere Gefahren hin. Zudem würden Geschwindigkeitsreduzierungen auf den Alleen und in den Ortschaften ein Überholen langsam fahrender Fahrzeuge nur an wenigen Stellen möglich machen.

Sieben Verkehrstote gab es in den vergangenen elf Monaten zwischen Oranienburg und Fürstenberg auf der B 96 zu beklagen. Jeder einzelne ein Drama für die betroffenen Familien, Angehörigen, Freunde und Bekannte.

Besonders große Anteilnahme rief der schwere Unfall zwischen Nassenheide und Teschendorf am 29. Juli hervor, bei dem ein junger Familienvater aus Baden-Württemberg in einer langgezogenen Kurve frontal mit einem Lkw kollidierte.

Der 37-Jährige kam bei dem Zusammenprall ebenso ums Leben wie seine 43-jährige Frau und die zehnjährige Tochter. Auch bei diesem Unfall dauern die Ermittlungen der Polizei nach wie vor an.

Eine junge Familie aus Baden-Württemberg wurde bei dem tödlichen Unfall zwischen Nassenheide und Teschendorf ausgelöscht. Quelle: Blaulichtreport - Oberhavel

Knapp 400 Unfälle ereigneten sich in diesem Jahr auf der Bundesstraße allein auf dem Streckenabschnitt, der Oberhavel quert. In 47 Fällen kamen dabei Personen zu Schaden.

Als besonderer Unfallschwerpunkt gilt für die Polizei derzeit die Einmündung zur Landesstraße 213 nach Liebenwalde in Nassenheide, als Unfallhäufungsstrecke der Bereich zwischen dem Abzweig nach Buberow und Gransee.

Nach den tödlichen Unfällen Anfang November intensivierte die Polizei ihre Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachungen entlang der B 96 bei Fürstenberg, Meseberg, Tiergarten und Nassenheide. „Die dabei erhobenen Zahlen unterstreichen noch einmal, welche starke Verkehrsdichte auf der Bundesstraße herrscht", sagt Ariane Feierbach.

So wurden in einem Zeitraum von drei Tagen rund 25 600 Durchfahrten im genannten Bereich festgestellt. Von diesen waren 684 Fahrzeuge, teils deutlich, zu schnell unterwegs. So wurde ein Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 120 mit 161 km/h festgestellt, ein weiterer wurde bei erlaubten 80 mit 130 km/h geblitzt.

Eine schnelle, bauliche Lösung zur Entzerrung der Unfallgefahr ist nicht absehbar. So bleibt vorerst nur, Verkehrsteilnehmer auf der B 96 immer wieder darauf hinzuweisen, ausreichend Zeit für ihre Fahrt einzuplanen, sich an die geltenden Tempolimits zu halten sowie auf gefährliche Überholmanöver zu verzichten und Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung („ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“) auf dieser Strecke ganz besonders zu beherzigen.

Unfallstatistik auf der B 96 im Landkreis Oberhavel der Jahre 2014 bis 2019 Weniger Unfälle als im Vorjahr, jedoch deutlich mehr tödliche Unfälle als seit Jahren – so die Unfallbilanz auf der B 96 in Oberhavel für 2019. Bis Mitte November verzeichnete die Polizei 392 Verkehrsunfälle, davon 47 mit Personenschaden. Bei fünf Unfällen kam es zu sieben Todesfällen. 2018 war es zwischen Oranienburg und der Landesgrenze im Norden zu 458 Unfällen, davon 55 mit Personenschaden gekommen. Eine Person starb dabei. Gar keinen tödlichen Unfall gab es 2017. 470 Verkehrsunfälle verzeichnete die Polizei in diesem Jahr, davon 53 mit Personenschaden. Deutlich weniger oft knallte es auf der B 96 2016: 406 Unfälle gab es, davon 54 mit Personenschaden, bei denen eine Person starb. Je zwei Personen kamen 2015 (455 Unfälle, davon 63 mit Personenschaden) und 2014 (427 Unfälle, davon 50 mit Personenschaden) auf der B 96 ums Leben.

Von Nadine Bieneck