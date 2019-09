Hennigsdorf

Ein Missverständnis zwischen einem Ehepaar endete am Freitag in Hennigsdorf mit einem Polizeieinsatz. Wie die Polizei mitteilt, informierte eine Ehefrau die Beamten am Freitag (20. September darüber, dass ihr 80-jähriger Ehemann seit Donnerstagnachmittag, 14 Uhr, aus dem häuslichen Umfeld abgängig sei.

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei führten daraufhin zu der Information, dass der 80-Jährige über eine Gartenlaube in der Nähe von Lindow (Ostprignitz-Ruppin) verfügt. Polizeikräfte des Landkreises überprüften am Freitagnachmittag daraufhin die Adresse der Gartenlaube und trafen den Ehemann dort putzmunter an.

Wie der 80-Jährige den Beamten mitteilte, hatte seine Ehefrau ihn versehentlich ausgesperrt. Daraufhin sei er mit seinem PKW losgefahren, um einen warmen Schlafplatz zu haben. Nachdem die Polizei die Ehefrau des Mannes über das Geschehen informiert hatte, gab sie laut Polizei an, ihren Mann „in Zukunft zu belehren, dass Handy wenigstens anzuschalten“, wie die Beamten mitteilten.

Von MAZonline