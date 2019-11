Glienicke

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr befuhr ein 31-jähriger Ford Mondeo Fahrer die Eichenallee in Glienicke in Richtung Schönfließer Straße. Der Fahrzeugführer des Pkw Ford wollte nach links auf die Schönfließer Straße abbiegen.

Hinter dem Ford befuhr ein der Fahrer eines Pkw Renault Clio die Schönfließer Straße aus der Oranienburger Chaussee kommend. Vor ihm fuhr ein Fahrzeug, welches rechts in die Eichenallee abbog. Diesen überholte der Fahrer des Renaut Clio. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Ford, welcher im gleichen Moment links abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit.

Von MAZonline