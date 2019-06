Vehlefanz

In der Zeit von Montag, 20.30 Uhr bis Dienstag, 3.30 Uhr wurden auf dem Autohof Oberkrämer in Vehlefanz zwei Schlösser eines Sattelzugaufliegers aufgebrochen. Gestohlen wurden vom Auflieger zwei Auffahrrampen, obwohl der Fahrzeugführer sich schlafend in der Fahrzeugkabine befand.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline