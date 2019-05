Löwenberg/Grünberg

Unbekannte haben sich an einem Wahlaufsteller der FDP, der zwischen Löwenberg und dem Abzweig nach Grüneberg (Grüneberger Knick) an der Bundesstraße 96 platziert worden war, vergriffen. Wie der Polizei am Dienstag gemeldet wurde, haben die Täter die Rückseite des Aufstellers mit roter Farbe besprüht. Dabei wurden auch Buchstaben aufgebracht, die den Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllen.

Die Schmierereien wurden beseitigt. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 100 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline