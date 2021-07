Wahlsdorf

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag in eine Werkstatt in Wahlsdorf ein. Sie stahlen Werkzeug, ein rot-schwarzes Pedelec-Fahrrad der Marke Fischer sowie einen VW Amarok mit dem amtlichen Kennzeichen TF-NA 77. Der Schaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Polizisten sicherten Spuren. Pkw und Fahrrad sind zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise unter Telefon 03371/60 00.

