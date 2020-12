Waltersdorf

Einen Unfall gab es am Montagmorgen an der Ecke der Straße Am Rondell zur Grünauer Straße: Bei der Kollision zweier Pkw hatte ein Fahrer (48) leichte Verletzungen erlitten. Mit einer Schadensbilanz von insgesamt etwa 4.500 Euro musste das Auto, das den Unfall verursacht hatte, abgeschleppt werden.

Von MAZonline