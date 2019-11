Birkenwerder

Eine bislang unbekannte Frau wurde am Dienstag, 5. November gegen 13.45 in den Havelwiesen in Birkenwerder gefunden. Sie befand sich in einem hilflosen Zustand und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte war sie für diese Jahreszeit zu spärlich bekleidet und machte nur wirre Angaben zu ihrer Identität.

Wer kann Angaben zur Identität der Frau machen? Quelle: Polizei

Bislang konnte die Identität der Frau trotz intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen nicht geklärt werden. Die Frau ist etwa 40-50 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Sie ist sehr schlank (etwa 60 bis 65 Kilogramm) und hat kurzes dunkelblondes Haar. Zum Zeitpunkt ihres Auffindens war sie mit einer kurzen braunen Hose, einem braunen T-Shirt und schwarzen Schuhen der Marke Adidas (Größe 43) bekleidet. Die Frau spricht deutsch mit Akzent. Sie wird derzeit psychiatrisch behandelt.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Wer hat die Frau vor dem 5. November gesehen und wo? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301 – 8510 entegegen.

Diese Bekleidung trug die Frau am Tag ihres Auffindens. Quelle: Polizei

Von MAZonline