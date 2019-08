Bötzow

Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag in eine verschlossene Garage in der Marwitzer Straße in Bötzow ein. Wie die Polizei meldet, waren keine Aufbruchspuren an den Türen zu finden. Daher wird von einer Manipulation der Funksender oder dem Abfangen des Funksignals ausgegangen.

Entwendet wurden hauptsächlich Elektrogeräte der Firma Festool. Die Koffer der Werkzeuge wurden zurückgelassen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline