Schildow

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Schildow mehrere Werkzeugkisten aufgebrochen. Diese befanden sich auf geparkten Lastkraftwagen mit offener Pritsche. Eines der Fahrzeuge stand in der Mittelstraße. Dort öffneten die Täter gewaltsam eine Kiste und entwendeten daraus einen Motortrennschleifer der Marke Stihl. Die Schadenssumme beträgt rund 1500 Euro.

Bei einem weiteren Fahrzeug aus der Schillerstraße wurden gleich drei Kisten aufgebrochen. Die daraus gestohlenen Werkzeuge sollen laut Polizei einen Wert von rund 10 000 Euro haben.

Von MAZonline