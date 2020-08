Wernsdorf

Einen Schulwegunfall gab es am Montagmorgen: Nach Missachtung der Vorfahrt an der Ecke Falkenweg/ Niederlehmer Straße war ein Peugeot mit einem 14-jährigen Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der Junge erlitt dabei leichte Verletzungen, die in einer Klinik medizinisch versorgt werden mussten.

Von MAZonline