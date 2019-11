Gransee

Polizeibeamte wollten in der Nacht zu Sonntag (17. November) gegen 0.30 Uhr in der Granseer Straße Am Gewerbepark einen Pkw VW Caddy einer Verkehrskontrolle unterziehen, für den kein Versicherungsschutz mehr bestand. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Nord mitteilte entfernte sich das Fahrzeug jedoch und konnte erst wieder stehend im Stadtgebiet festgestellt werden. Am Fahrzeug erschienen anschließend ein polizeibekannter 22-Jähriger und eine 37-jährige Frau. Im weiteren Verlauf wurde dem 22-Jährigen ein Platzverweis erteilt, welchem er nicht nachkam.

Zudem fing der junge Mann an zu schubsen, woraufhin ihn die eingesetzten Beamten in Gewahrsam nahmen. Als er in den Streifenwagen gebracht wurde, schlug er um sich und verletzte einen Polizisten so sehr, dass dieser nicht mehr dienstfähig war. Zudem befand sich der Fahrer des Wagens nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt.

Letztlich wurden gegen den Mann mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen die Abgabenordnung aufgenommen.

Von MAZonline