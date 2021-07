Wildau

Streifenbeamten fiel am Mittwochabend in der Freiheitsstraße in Wildau ein Renault wegen seiner außergewöhnlichen Fahrweise auf. Die Alkohol- und Drogentests beim 40-jährigen Fahrer verliefen zwar negativ. Doch das Auto war beschädigt. Kurz zuvor war es in Berlin gestohlen und mit falschen Nummernschildern versehen worden. Der Fahrer wurde festgenommen und ein Abschleppdienst angefordert.

Von MAZonline