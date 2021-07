Wildau

Diebe haben am Wochenende am Sellenzugsee versucht, die beiden Außenbordmotoren der Marke Mercury von einem Katamaran zu stehlen. Sie wurden laut der Polizei aber während der Tat gestört. Stattdessen entwendeten die Unbekannten Benzinkanister. So lag der bislang absehbare Schaden bei einigen Hundert Euro, so die Polizei.

Von MAZonline