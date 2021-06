Wildau

Ein Pkw stand am Sonntagabend auf Höhe des Kreisverkehrs der Chausseestraße in Flammen. Die nahegelegene Tankstelle wurde deshalb zur Gefahrenabwehr vorübergehend gesperrt. Ein Volvo war bereits während der Fahrt in Brand geraten. Nach dem Löscheinsatz war das Fahrzeug ein Fall für den Abschleppdienst.

Von MAZonline