Hohen Neuendorf

Zwischen Mittwoch (20. November), 13.30 Uhr, und Donnerstag (21. November), 11.30 nutzten bisher unbekannter Täter die Abwesenheit der Bewohner einer Parterrewohnung in der Berliner Straße in Hohen Neuendorf. Sie hebelten gewaltsam zwei Fenster auf und drangen in die Wohnung der Mehrfamilienhauses ein.

Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden, wie Dörte Röhrs von der Pressestelle der Polizei in Neuruppin mitteilte. Kriminaltechniker der Polizei kamen zum Einsatz und sicherten Spuren. Die Sachschadenshöhe beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 1000 Euro.

