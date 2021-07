Wünsdorf

Ein Mann hat am Donnerstagabend Alkohol und eine Getränkedose im Wert von rund zehn Euro aus einem Discounter in der Chausseestraße in Wünsdorf gestohlen. Das berichtete eine Mitarbeiterin des Ladens. Dann flüchtete er mit dem Rad. Beamte fassten den 33-Jährigen in der Hauptallee. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Er erhielt Hausverbot.

Von MAZonline