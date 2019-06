Zehdenick

Ein 18-jähriger Zehdenicker ist in der Nacht von Donnerstag zu Freitag Polizisten in die Arme gelaufen. Der junge Mann war um Mitternacht in der Friedhofstraße gleich mit zwei Fahrrädern unterwegs.

Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass eines der Räder bereits 2013 in Leipzig gestohlen worden war. Das andere Rad, so gab der 18-Jährige gegenüber den Beamten zu, habe er gerade eben erst entwendet.

Die Fahrräder wurden sichergestellt und Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

Von MAZonline