Hennigsdorf

Eine 47-jährige Oberhavelerin wollte am Donnerstagmorgen gegen 7.10 Uhr mit ihrem PKW Mercedes-Benz von der Schönwalder Straße in die Fontanestraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar das zehnjähriges Kind, welches gerade die Fontanestraße überquerte. Das Kind wurde durch den Unfall verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern wurden über den Unfall informiert, am Fahrzeug entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde aufgenommen.

Von MAZonline