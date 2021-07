Heidesee, Zernsdorf

Vier Einbrüche registrierte die Polizei am Dienstagnachmittag: in zwei Einfamilienhäuser in Dannenreich, ein Wohnhaus in Friedersdorf und eins in Zernsdorf. Was die Täter stahlen, muss noch im Detail ermittelt werden. Kriminaltechniker und ein Fährtenspürhund kamen zum Einsatz.

Von MAZonline