Hennigsdorf

Ein 16-jähriger Jugendlicher fuhr am Donnerstag (10. Oktober) um 12.40 Uhr mit einem Pkw VW Polo in der Hennigsdorfer Ringpromenade Ecke Lindenring gegen mehrere Fahrzeuge und verließ den Unfallort. Den Wagen ließ er in einer Querstraße stehen. Dort traf er einen gleichaltrigen Bekannten und wollte mit diesem zusammen den Ort verlassen. Daraufhin machten mehrere Zeugen von ihrem Jedermannsrecht Gebrauch und hielten den 16-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Weil der Verdacht bestand, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und er anschließend an Erziehungsberechtigte übergeben. Eine Fahrerlaubnis besitzt er nicht. An dieser Stelle sei seitens der Polizei ein Dank an die engagierten Bürger ausgesprochen, die den jungen Mann bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten hatten. Der Fahrerlaubnislose verursachte auf seinem Weg einen geschätzten Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Von MAZonline